Lajatico in Toscana è il Comune più ricco d’Italia, gli alessandrini Terruggia e Pietra Marazzi sono rispettivamente 25° e 27°

da Ufficio Studi Cgia di Mestre – In passato spesso erano separati da più di mille chilometri, poiché il primo stava al Nord e l’ultimo nel Mezzogiorno. Oggi la situazione non si è capovolta, ma rispetto ad un tempo è comunque cambiata. La distanza, ad esempio, si è accorciata e, attualmente, è inferiore ai 500 chilometri, poiché il comune più ricco d’Italia, Lajatico (provincia di Pisa), si trova nel Centro Italia, mentre quello più povero, Cavargna (provincia di Como), è situato ai confini con la Svizzera. Questa situazione è riconducibile al fatto che i 985 contribuenti residenti a Lajatico nel 2021 hanno dichiarato un reddito complessivo Irpef medio pari a 54.708 euro, i 94 presenti nel borgo di Cavargna, invece, solo 6.314 euro. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA che ha analizzato i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef del 2021. Un Paese, il nostro, che essendo lungo e stretto presenta, anche dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi dei propri contribuenti, differenze molto marcate con segnali di “impoverimento” che purtroppo interessano anche il Nord: tra i 50 comuni più “poveri” del Paese, ad esempio, ben 11 sono del settentrione. Nella stragrande maggioranza dei casi stiamo parlando di piccolissime realtà di montagna che hanno vissuto negli ultimi 30-40 anni lo spopolamento e un progressivo invecchiamento della popolazione rimasta.

Milano comunque rimane il comune capoluogo di provincia più ricco d’Italia con 37.189 euro; praticamente il doppio dei 18.706 euro dichiarati a Ragusa.

Dalla CGIA ricordano che va comunque sottolineato che questi dati non includono i redditi dei soggetti a imposta sostitutiva o esenti da tassazione diretta (come gli interessi sui redditi di capitale e i redditi realizzati applicando il regime fiscale forfettario) e da eventuali integrazioni (reddito di cittadinanza, assegno unico, pensioni di invalidità, etc.).

Ovviamente, in questa statistica non sono compresi nemmeno gli effetti del lavoro sommerso e dell’evasione fiscale che nelle aree più disagiate del Paese spesso costituiscono un vero e proprio “espediente” per sostenere economicamente in particolar modo le fasce sociali più deboli.

I Comuni più ricchi sono nel Centronord Dopo Lajatico (nella foto tratta da www.valdesratoscana.it), che tra i suoi abitanti annovera il tenore Andrea Bocelli, al secondo posto tra i comuni più ricchi troviamo Basiglio (MI) con un reddito complessivo Irpef di 49.325 euro, Portofino (GE) con 45.617 euro, Bogogno (NO) con 42.366 euro e Varenna (LC) con 42.254 euro. Il primo comune capoluogo di provincia che scorgiamo nella classifica nazionale è Milano che si colloca al 12° posto con 37.189 euro. Seguono Monza al 33° con 32.237 euro, Bergamo al 39° con 31.883 euro e Pavia al 57° con 30.606 euro. Tra i comuni capoluogo di regione del Centronord, infine, scorgiamo Bologna al 92° posto con 29.480 euro, Roma al 120° con 28.646 euro, Bolzano al 133° con 28.473 euro, Firenze al 186° con 27.636 euro, Trento al 255° con 27.059 euro, Torino al 290° con 26.840 euro, Genova al 665° con 25.011 euro, Trieste al 680° con 24.962 euro, Aosta al 771° con 24.683 euro e Venezia al 1.034° con 24.058 euro. In linea generale, comunque, possiamo affermare con una elevata dose di certezza che i contribuenti più abbienti abitano nelle medie/grandi città o nei comuni dell’hinterland sempre di questi ultimi.

Il comune più ricco del Mezzogiorno è Sant’Agata li Battiati (CT) che, grazie a un reddito Irpef complessivo medio del 2021 pari a 28.055 euro, gli ha consentito di classificarsi al 152° posto a livello nazionale. Sempre tra le amministrazioni comunali del Sud, subito dopo scorgiamo San Gregorio di Catania (CT) che con un reddito di 28.019 euro si colloca al 155° e Cagliari che con 26.985 euro si piazza al 266° della graduatoria nazionale. Tra i comuni capoluogo di regione, infine, L’Aquila occupa il 1.202° posto con un reddito di 23.727 euro, Bari al 1.363° con 23.427 euro, Potenza al 1.674° con 22.925 euro, Napoli al 1.876° con 22.603 euro, Campobasso al 2.133° con 22.239 euro, Palermo al 2.405° con 21.850 euro e Catanzaro al 2.519° con 21.685 euro.

Tab. 1 – Reddito complessivo medio (anno 2021) Primi 50 comuni d’Italia per livello di reddito complessivo medio dichiarato dai contribuenti. Il numero dei contribuenti si riferisce a coloro che presentano un reddito complessivo ai fini IRPEF.

Rank Regione Prov. Comune Numero Contribuenti Reddito complessivo medio (unità di €)

Toscana PI LAJATICO 985 54.708 Lombardia MI BASIGLIO 5.466 49.325 Liguria GE PORTOFINO 287 45.617 Piemonte NO BOGOGNO 941 42.366 Lombardia LC VARENNA 566 42.254 Lombardia MI CUSAGO 3.250 41.130 Lombardia PV TORRE D’ISOLA 1.741 40.160 Lombardia VA GALLIATE LOMBARDO 714 40.157 Piemonte TO PINO TORINESE 6.095 38.441 Piemonte TO PECETTO TORINESE 2.884 38.202 Liguria GE PIEVE LIGURE 1.805 38.135 Lombardia MI MILANO 974.592 37.189 Toscana LU FORTE DEI MARMI 5.071 36.905 Lombardia BS PADENGHE SUL GARDA 3.465 36.887 Lombardia MI SEGRATE 26.584 36.665 Liguria SV BERGEGGI 845 36.521 Lombardia MI ARESE 14.141 36.197 Lombardia VA CASCIAGO 2.625 35.900 Piemonte TO BALDISSERO TORINESE 2.724 35.404 Lombardia VA LUVINATE 952 35.317 Lombardia MB VEDANO AL LAMBRO 5.566 35.123 Lombardia MI SAN DONATO MILANESE 23.329 34.883 Lombardia BG GORLE 4.648 34.489 Lombardia MI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 25.328 33.573 Piemonte AL TERRUGGIA 661 33.291 Lombardia BG MOZZO 5.468 33.283 Piemonte AL PIETRA MARAZZI 674 33.226 Lombardia LC MONTEVECCHIA 1.960 33.124 Lombardia CO CERNOBBIO 4.557 32.872 Lombardia MI PESCHIERA BORROMEO 17.586 32.497 Lombardia CO CARIMATE 3.122 32.362 Piemonte TO VILLARBASSE 2.504 32.246 Lombardia MB MONZA 88.875 32.237 Lombardia MB LESMO 6.095 32.058 Valle d’Aosta AO COURMAYEUR 2.072 32.023 Lombardia MB CORREZZANA 2.213 32.015 Piemonte TO CASTAGNETO PO 1.292 32.004 Piemonte AT GRAZZANO BADOGLIO 438 31.988 Lombardia BG BERGAMO 87.265 31.883 Piemonte CN RODDI 1.176 31.702 Lombardia MI ASSAGO 6.632 31.595 Lombardia BG CENATE SOTTO 2.656 31.579 Liguria GE BOGLIASCO 3.345 31.535 Lombardia LC IMBERSAGO 1.879 31.518 Lombardia BG SCANZOROSCIATE 7.264 31.411 Liguria GE ZOAGLI 1.732 31.376 Friuli V. G. UD MORUZZO 1.866 31.358 Lombardia VA COMERIO 1.981 31.293 Lombardia BG TORRE DE’ ROVERI 1.802 31.029 Veneto BL CORTINA D’AMPEZZO 4.686 30.999

Tab. 2 – Reddito complessivo medio (anno 2021) Ultimi 50 comuni d’Italia per livello di reddito complessivo medio dichiarato dai contribuenti. Il numero dei contribuenti si riferisce a coloro che presentano un reddito complessivo ai fini IRPEF.

Rank Regione Prov. Comune Numero Contribuenti Reddito complessivo medio (unità di €)