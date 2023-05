Pallacanestro Serie A2 – Novipiù vince e convince contro il San Severo

Casale Monferrato – Vittoria di carattere della Novipiù (82-78) che lascia aperta la porta dei playout. Si decide tutto Domenica a

Chieti. C’è ancora vita per la Novipiù. La squadra di coach Stefano Comazzi vince lo spareggio senza ritorno con San Severo (82-78) e lascia aperta la speranza di salvezza dai playout. Casale, in attesa di conoscere i risultati delle rivali, sale a quota 12 punti in classifica e soprattutto aggancia la formazione pugliese portandosi avanti 2-0 negli scontri diretti. Una vittoria di squadra ( cinque uomini in doppia cifra con Justice a 21 punti) tutt’altro che scontata. Dopo tre ko in fila la squadra poteva disunirsi, ed invece ha dimostrato di essere viva. La Novipiu si gioca tutto Domenica prossima a Chieti. Comazzi ripropone Ellis in quintetto. Grande equilibrio nel primo quarto che San Severo chiude avanti di un possesso sul 20-18. Casale, che non è partita male, ribalta il punteggio approdando all’intervallo lungo sul 37-33. Tiene la testa Casale che trova buona fluidità offensiva ( 25 punti nel parziale) e riesce contenere gli ospiti. Al 30’ punteggio sul + 11 (62-51). Il gap resta immutato per buona parte della frazione. Nel finale del periodo San Severo produce lo sforzo per provare a vincere e Casale va un po’ in ansia. San Severo minaccioso fino al -3. Ma un tripla pesante di Justice, un canestro in penetrazione di Ellis e i liberi di Martinoni e dello stesso Playmaker, respingono l’assalto. Il fallo sistematico ospite non ribalta la gara. Casale è precisa dalla lunetta e chiude 82-78.

Novipiù Monferrato Basket – San Severo 82-78 ( 18-20;37-33;62;51)

Novipiù Monferrato Basket: 3 Sarto, 4 Ellis, 5 Carver, 6 Mele, 8 Valentini, 9 Formenti, 14 Martinoni, 21 Ghirlanda, 30 Poom, 33 Leggio, 44 Justice. All. Comazzi.

San Severo: 0 Tortu, 3 Pazin, 7 Lupusor, 8 Sabatino, 10 Fabi, 12 Bogliardi, 21 Jerkovic, 22 Daniel, 23 Petrushevski, 30 Raivio. All. Pilot.

Arbitri: Lucotti, Maschio, Attard.