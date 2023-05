Piove e fa freddo, ma non c’era la siccità?

Alessandria – Non c’è niente da fare: i climatologi catastrofisti che lanciano grida d’allarme per mettere in guardia la gente contro la siccità, continuano a essere clamorosamente smentiti dai fatti perché siamo passati dalla siccità a grandine e alluvioni in un batter d’occhio. È quanto è accaduto in Piemonte e nella nostra provincia nei giorni scorsi, dove si sono abbattuti forti temporali. Evidentemente il clima non c’entra. È sempre cambiato e cambierà sempre, ma quello che non cambia è l’incapacità di certi sindaci a prevenire il maltempo, facendo pulire i fossi, piazzando nuovi invasi, realizzando bacini pluviali (non è difficile, lo facevano già i Romani duemila anni fa) piantando dei nuovi alberi invece di tagliarli, riparare le perdite degli acquedotti. Troppo difficile?

Foto tratta da Ansa