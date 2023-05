A Novi, ancora una volta ha vinto la sinistra: la città ha deciso di suicidarsi

Novi Ligure – I risultati delle elezioni non mentono. Sono numeri. E i numeri dicono che il comunista Rocchino Muliere (nella foto) sarà il prossimo sindaco della città. Anche sommando i voti delle liste di destra non è possibile il sorpasso a meno che al ballottaggio non vadano a votare gli indecisi che sono prevalentemente di centrodestra. Grande risultato di Perocchio della Lega che sfiora il 20%. Deludente invece il risultato della signora Porta che con Fratelli d’Italia e Forza Italia insieme non è andata oltre il 20%. Al ballottaggio andranno Porta e Muliere. Determinanti saranno gli accordi nel centrodestra.