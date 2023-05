Aumenta ancora il numero di chi non ha votato

Alessandria – Le elezioni amministrative sono caratterizzate da un ulteriore aumento dei cittadini che non si sono recati alle urne. Il Comune con la più alta astensione alle 23:00 di ieri è Novi col 41,37% dei votanti per un calo di ben il 23,32% rispetto alle precedenti elezioni. Questo è un problema perché il primo partito rischia di essere quello di chi non ha votato. Ecco la classifica dei Comuni in riferimento ai votanti:

Guazzora, + 4,65%; Francavilla Bisio, + 0,42%; Molino dei Torti, -11,89%; Malvicino, – 12,61%; Alluvioni Piovera, – 14,18%; Fubine, – 15,14%; Montaldo Bormida, – 17,77%; Cassano Spinola, – 21,39%; Novi Ligure, – 23,32%.

Solo in due Comuni c’è stato un miglioramento: Francavilla Bisio e Guazzora mentre, nei Comuni della provincia di Alessandria, in media ha votato il 21,17% in meno rispetto alla precedente tornata elettorale. Lo scarso afflusso alle urne può determinare un risultato distorto perché aumentano coloro che si allontanano dalla politica o coloro che non sanno per chi votare. Questo è un segnale preoccupante che deve fare riflettere tutti.