Calcio: I Grigi sono salvi, per ora

Alessandria – Se dopo la partita di ritorno di regular season contro il S. Donato Tavernelle giocata al Mocca e regalata impunemente all’avversario ci avessero chiesto se l’Alessandria si sarebbe salvata avremmo detto di no. Di lì la mini svolta è passata dalla sostituzione in panca di Rebuffi con Mister Lauro (nella foto). Per il resto possiamo solo rallegrarci che il lavoro di Lauro a qualcosa sia servito anche sabato scorso. Infatti, dopo l‘eurogol subito a fine primo tempo, la squadra che abbiamo conosciuto con Rebuffi sarebbe andata irrimediabilmente in bambola, si sarebbe sciolta come neve al sole e avremmo lasciato campo libero all’avversario che, quanto meno, ha continuato ad attaccare. Fortunatamente i giocatori esperti hanno retto il colpo e gli under (4 in campo dal 1’) sostanzialmente hanno aiutato a portare a casa il risultato e si sono dimostrati abbastanza maturi per affrontare certe situazioni. Questa è la nostra lettura tecnica dell’ultima partita disputata dai Grigi. Per avere invece una lettura generale della stagione dobbiamo aspettare il mercato e controllare quanti dei nostri giocatori avranno richieste; quanti, dove e a che condizioni alcuni di loro saranno ceduti. E non dimenticandoci che, nel frattempo, anche grazie ai contributi erogati per il minutaggio, il campionato appena concluso è costato una cifra “sostenibile”, aggettivo che sembra diventato di moda.