Calcio Serie D – Il Derthona vince e resta in Serie D

Tortona (Derthona 1 – Castanese 0) – Salvezza Derthona! I Leoncelli alla fine, dopo una stagione complessa, strappano ai playout la permanenza in Serie D vincendo per uno a zero la gara contro la Castanese. Una salvezza che fa felice tutto il Piemonte, visto che sono tre e non quattro le retrocessioni dalla D. La rete che decide l’incontro è di Manasiev su calcio di rigore che all 8’ trova il vantaggio. Subito Derthona in avanti con Trevisiol, che ci prova da distanza isolata, ma Oliveto risponde presente. Con il passare dei minuti esce anche la Castanese, che al 36’ ha una ghiotta occasione: sugli sviluppi di un corner miracolo di Fiory che salva la conclusione di testa di Lionetti che si spegne sul fondo. Nel finale di tempo ci prova da fuori Manasiev, che però non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa parte meglio il Derthona, che all’8 beneficia di un calcio di rigore per un fallo in area di Sorrentino su Saccà. Dal dischetto va Manasiev, che scaccia i fantasmi di Fossano e non sbagli spiazzando Oliveto. Al 16’ ci prova ancora Saccà con la difesa ospite che si rifugia in corner. Mister Ferri, nel frattempo, fa entrare in campo tutte le punte a sua disposizione: ma la Castanese non riesce a pungere. Nel recupero l’ultimo brivido con una punizione di N’Diaye dal limite che finisce fuori di poco. Finisce 1-0 Derthona salvo. Castanese in eccellenza.

Derthona: Fiory, Tarantino, Saccà (40’ st Romairone), Ciko, Manasiev, Trevisiol (34’ st Giannone), Tambussi, D’Arrigo, Fomov, Daffonchio, Gueye (29’ st Villa). A disp. Calzetta, Todisco, Procopio, Linussi, Amaradio, Linussi. All. Daidola.

Castanese: Oliveto, Grieco, Lomolino (39’ st Salducco), Lionetti (26’ st Costa), Sorrentino, Becchi, Sette (20’ st Manfrè), Battistello, Milani, Arrigoni (12’ st Ndiaye), Boccadamo (12’ st Urso). A disp. Benini, Gatelli, Foglio, Facchini. All.Ferri.

Gol: st 8’ Manasiev su rigore.

Foto tratta da Sprint e Sport