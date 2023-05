La logistica piemontese continua a crescere e Slala ringrazia

Alessandria (Max Corradi) – La logistica avanza: giovedì è stato inaugurato un nuovo hub a Novara, il più grande in Europa e tra i più avanzati tecnologicamente, per rafforzare la vocazione logistica del Piemonte, quello di FedEx Express Italy, divisione nazionale di una delle più grandi aziende di trasporto espresso del mondo. È operativo già dall’inizio del 2023 per un investimento complessivo da 70 milioni di euro. A regime avrà fino a 450 dipendenti, di cui il 33% donne. Tutti provengono da 42 Paesi diversi anche per favorire un punto di connessione di merci e di persone quindi creare progresso. Molti gli ultracinquantenni per un recupero al lavoro di chi il lavoro l’aveva perso. Ciò è possibile grazie alla tecnologia avanzata nella moderna logistica per cui è possibile anche a chi non è più giovane di compiere un certo tipo di lavoro grazie all’innovazione. Oggi FedEx conta 7 filiali più la sede torinese di corso Giulio Cesare.

“Quello che sta succedendo oggi in Piemonte – ci ha detto il presidente di Slala Cesare Rossini – conferma la validità del nostro investimento che punta sulla logistica moderna per il rilancio del nostro territorio”.