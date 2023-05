Da Anas – In corso il ripristino della pavimentazione sulla Statale 211 “Della Lomellina” in provincia di Alessandria

Anas ha riavviato, in seguito alla sospensione per la stagione invernale, i lavori di ripristino della pavimentazione sulla statale 211 “della Lomellina” in tratti saltuari tra Pozzolo Formigaro e Isola Sant’Antonio, in provincia di Alessandria. L’investimento complessivo per l’esecuzione dei lavori ammonta a circa 3,6 milioni di euro. Gli interventi in progetto prevedono la rimozione della pavimentazione fino a una profondità di circa 10 centimetri e successivamente il rifacimento degli asfalti. Le lavorazioni vengono eseguite con traffico regolato a senso unico alternato e si stanno concentrando in particolare tra Tortona e Isola Sant’Antonio. Il completamento degli interventi, sospesi durante il fine settimana, è attualmente previsto entro metà giugno. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. www.stradeanas.it