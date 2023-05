Da Banca Mediolanum – 21 anni insieme al Giro

Da Novi Ligure la pedalata amatoriale con i testimonial: Dalia Muccioli, Maurizio Fondriest e Alessandro Ballan

Banca Mediolanum, per il ventunesimo anno sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, organizza in Piemonte “Un giro nel Giro” dedicato a clienti e appassionati ciclisti per vivere con loro l’emozione del percorso anticipando la gara di qualche ora. In occasione della undicesima giornata della corsa rosa, prenderà il via da Novi Ligure, la pedalata amatoriale insieme ai fuoriclasse e testimonial di Banca Mediolanum: Dalia Muccioli, Maurizio Fondriest e Alessandro Ballan. Grazie all’organizzazione di Nicola Baldassarre, Family Banker® di Banca Mediolanum, il gruppo in Maglia Azzurra partirà insieme ai campioni mercoledì 17maggio alle ore 13:15 da Via Edilio Raggio 91, davanti al ristorante Il Forno dell’Antica Ricetta, per dirigersi verso il traguardo di Tortona. Il Giro d’Italia sarà anche l’occasione per aiutare le famiglie che vivono in difficoltà: nel nostro Paese, infatti, a causa degli eventi pandemici, un numero crescente di famiglie, molte delle quali già in situazione di vulnerabilità economica o sociale, ha subito un drammatico peggioramento delle proprie condizioni di vita. Nel 2021, la povertà assoluta ha colpito 1.382.000 minori. Il miglior interesse per ogni bambino è crescere nella propria famiglia d’origine. Per questo, Fondazione Mediolanum ha deciso di impegnarsi per tutto il 2023 insieme a SOS Villaggi dei Bambini, Comunità Papa Giovanni XXIII e Associazione CAF Onlus impegnate per contrastare emarginazione e povertà, con la raccolta fondi “Prendiamoci per mano” che ha l’obiettivo di rafforzare le capacità genitoriali delle famiglie e prevenire le cause che portano alla separazione dei legami familiari. L’obiettivo con questa campagna è quello di aiutare 241 minori e le loro famiglie, in tutta Italia, fornendo sostegno in ambito educativo, psicologico, sociale e lavorativo. Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 60.000 euro raccolti.