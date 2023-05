Elezioni amministrative: a Novi affluenza dimezzata, stravince Muliere, deludente la Porta

Novi Ligure – Le elezioni amministrative a Novi dicono una cosa sola: la città è scollata dalla politica. Poco oltre il 50% è l’affluenza alle urne e la sinistra ha retto solo perché i suoi elettori sono più presenti degli altri. La sconfitta è della signora Porta che con due partiti come Forza Italia e Fratelli d’Italia in suo appoggio ha registrato poco più del 20%. La sorpresa è stato Giacomo Perocchio che solo con la Lega tallona la Porta col 18,26% staccato di meno di 300 voti. La Lega a Novi è di gran lunga il partito leader del centrodestra (da sola ha avuto quasi i voti di FI e FdI insieme), e di questo gli alleati dovranno per forza tener conto. L’appuntamento è il ballottaggio tra Porta e Muliere domenica 28. Ma il risultato sembra scontato a favore del secondo, anche se, tecnicamente, con un’affluenza un po’ più consistente la destra potrebbe recuperare qualcosa. Sulla base del risultato del primo turno, le forze in campo sono, a sinistra Pd e Barbagelata col 52,08%, a destra FI, FdI, Lega e Garaventa col 41,54%. I giochi sembrano fatti ma resta da capire quali saranno le mosse del Movimento 5 Stelle (Lucia Zippo).

In una nota il Segretario Regionale del Partito Democratico Domenico Rossi scrive, fra l’altro, di un risultato importantissimo a Novi: “La coalizione (di centrosinistra; n.d.r.) si presenterà al ballottaggio con un ampio margine di vantaggio. Il PD conferma di essere il perno delle coalizioni che battono la destra. Resta critico il dato sull’astensionismo, in aumento anche rispetto alle ultime amministrative. Non dobbiamo abituarci all’idea che in pochi decidano di andare a votare. Ne va del futuro delle nostre democrazie e la riduzione di questa percentuale deve essere tra le priorità di tutte le forze politiche”.

Foto tratta da La Stampa