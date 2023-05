Pallacanestro Serie A1 Playoff – In un finale al cardiopalmo il Bertram Derthona mette la freccia e vince per un punto

Casale Monferrato (Bertram Derthona 79 – Dolomiti Energia Trento 78) – Christon sulla sirena fa esplodere il Palaferraris e permette a Tortona di conservare il fattore campo. Partita equilibratissima e decisa in un finale emozionante. Il Playmaker Americano cancella una partita fino a quel momento non delle migliori con il canestro decisivo. Finale 79-78. Il Derthona recupera Harper lasciando fuori il nuovo arrivato Hunt. L’ex Brindisi è subito in quintetto con Macura, Daumn, Cain, Christon. Trento risponde con Grazulis, Lockett, Flaccadori, Conti e Atkins. Jp Macura inizia bene la sua post season con una tripla prima di un break ospite di 0-9. Nuovamente Macura da tre punti e Cain riportano la contesa sulle ali dell’equilibrio (8-9). Primo Time- out di serata richiesta da Molin con la sua squadra avanti (16-14) in un periodo che termina 16-18. Secondo quarto che sia apre con due liberi a segno di Filloy, per iniziare la frazione in una partita che continua ad essere in bilico con mai una formazione ad avere più di un possesso di vantaggio. La Bertram, grazie a cinque punti consecutivi di Daumn, prova una prima mini fuga (33-38) immediatamente respinta dagli ospiti. La Dolomiti energia ritorna avanti (37-39) con Flaccadori già in doppia cifra prima dell’intervallo. Trentino che conservano il vantaggio fino al riposo (43-45). Grazulis con un canestro da tre punti dall’angolo e finalmente Christon a segno sono i primi marcatori della ripresa, gli unici nei primi tre minuti. Sono due tap in di Cain a riportare avanti il Derthona costringendo alla nuova sospensione Molin (51-50). Parziale interno che diventa addirittura di 10 a 0 e che viene interrotto da una schiacciata con fallo subito di Udom (55-52). Trento fa enormemente fatica in attacco in questa fase e la Bertram ha il merito di allungare chiudendo avanti il tempo 62-57. Inizio dell’ultimo quarto all’insegna dei canestri pesanti, due per il Derthona firmato Radosevic e Filloy, uno degli ospiti con Flaccadori e nuovo + 8 interno (68-60). Due realizzazioni ad alto coefficiente di difficoltà di Lockett e Grazulis riportano a contatto gli ospiti con cinque minuti da giocare. Due errori di un fino ad ora deludente Christon consegnano a Trento la possibilità del sorpasso e consigliano a Ramondino di reinserire nel reinserire Macura e Daumn, due dei più positivi di serata. Candi segna un Jumper importantissimo riconsegnando quattro punti di margine a poco più di 120’’ dalla sirena (75-71). 3/4 di Spagnolo dalla lunetta e Trento ad un solo punto (75-74). Un’invenzione di Daumn riporta un possesso pieno di divario tra le due formazioni. Crawford e Spagnolo siglano il sorpasso a 8’ dalla fine (77-78). Ramondino chiama il time out. Palla a Christon che decide la partita, finisce 79-78 per il Derthona e il Palaferraris fa festa.

Bertram Derthona – Dolomiti Energia Trento 79-78 (19-18/ 43-45/ 62-57)

Bertram Derthona: Christon 11, Mortellaro ne, Candi 8, Tavernelli 2, Filloy 5, Severini 7, Harper 5, Daumn 14, Cain 9, Radosevic 7, Macura 11, Filoni ne. All. Ramondino.

Dolomiti Energia Trento: Conti, Spagnolo 9, Forray, Flaccadori 16, Udom 9, Crawford 6, Ladurner, Grazulis 14, Atkins 16, Lockett 8. All. Molin.