Alessandria – Stamane una donna al volante ha avuto un malore e ha perso il controllo dell’auto che è uscita di strada ribaltandosi nel fosso. Soccorsa dai medici del 118, è stata estratta priva di sensi. Fortunatamente non è in gravi condizioni. L’incidente si è verifiicato lungo la strada per Felizzano dopo il negozio Decathlon.