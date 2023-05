Stramazza a terra per strada mentre passa una pattuglia: salvato in extremis

Valenza – Nel primo pomeriggio di sabato un uomo di 64 anni di Valenza mentre camminava per strada è stato colto da infarto ed è stramazzato a terra proprio mentre transitava una pattuglia della Polizia Municipale. Gli agenti sono subito avvicinati all’uomo e mentre uno chiamava il 118, l’altro ha iniziato a fare un massaggio cardiaco e azionare il defibrillatore in dotazione. Quando è arrivata l’autoambulanza del 118, i sanitari hanno continuato a operare interventi per rianimare l’uomo che ha ripreso conoscenza ed è stato subito ricoverato all’Ospedale di Alessandria.