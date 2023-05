Inaururato il collegio universitario Santa Chiara

Alessandria – Ieri è stato inaugurato il primo collegio universitario (una volta si chiamava casa dello studente), peraltro già attivo nell’ambito della Curia da un lustro: è il Santa Chiara di via Volturno, che ha sede nell’ex convento delle Clarisse, risalente al XV secolo. Il Collegio Santa Chiara, che rientra nell’impresa sociale Salve Srl, ospita già 42 studenti oltre a vari servizi: dal ristorante-mensa aperto al pubblico, alla cucina per pasti in autogestione, dalla lavanderia agli spazi ricreativi.