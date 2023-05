Frontale fra due furgoni: conducenti all’ospedale, traffico in tilt per due ore

Acqui Terme – A causa di un incidente stradale che si è verificato verso mezzogiorno lungo la statale 30 “di Val Bormida” che da Alessandria porta ad Acqui Terme, il traffico è stato chiuso per circa due ore all’altezza del km 33,670 ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria. Nel sinistro sono rimasti coinvolti, per cause in corso di accertamento, due furgoni che si sono scontrati frontalmente. Il personale Anas, il 118, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale appena possibile. I conducenti dei due furgoni sono stati ricoverati all’ospedale di Acqui Terme in codice giallo.