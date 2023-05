L’Onnipotente Fabrizio Palenzona è il nuovo capo della Logistica Italiana

Roma – Fabrizio Palenzona è stato nominato presidente della Fondazione Centro Studi Economia della Logistica e delle Infrastrutture, un ente no-profit con la finalità di elaborare studi e ricerche scientifiche. La Fondazione opererà, in particolare, nel settore dell’organizzazione e gestione di attività di ricerca scientifica e culturale, incluse attività editoriali, di comunicazione, di promozione e valorizzazione del settore in cui operano i soci fondatori, che sono imprese e associazioni di categoria del settore della logistica e dell’infrastrutture. Oltre al Gruppo FS, tra i fondatori ci sono Conftrasporto, Confcommercio Imprese per l’Italia, Aiscat e Msc Cruises. La Fondazione è aperta all’ingresso di nuovi aderenti che ne facciano richiesta. Il Gruppo FS sarà rappresentato all’interno del consiglio di amministrazione dal Chief corporate officer, Massimo Bruno.