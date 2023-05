Albanese di 24 anni ignora il decreto di espulsione e di avvicinamento alla sua ex compagna e torna dentro

Alessandria – Un albanese di 24 anni a marzo era stato arrestato per essere rientrato in Italia nonostante il decreto di espulsione e per essersi avvicinato alla sua ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento. Ma aveva ignorato la sentenza del giudice e sono intervenuti gli uomini della Benemerita che hanno ottenuto dall’Autorità Giudiziaria una misura più restrittiva nei suoi confronti dell’uomo, che ha precedenti in quanto indagato per furti vari. Di recente s’era reso responsabile di un’ennesima violazione al divieto di avvicinamento e d’una aggressiva reazione nei confronti dei Carabinieri interventi in soccorso della donna, che sono stati costretti a utilizzare il taser per immobilizzarlo. Ora l’esuberante albanese è tornato dentro.