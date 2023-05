Alessandria – È stata transennata dagli agenti della Polizia Municipale l’area del marciapiede di Via Gramsci che era privo di uno dei vetri calpestabili del pozzo luce d’un condominio per cui ieri mattina un pedone, non avendo visto il buco, è inciampato ed è caduto riportando contusioni e ferite varie. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale e una squadra del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale in codice verde.