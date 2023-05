Valenza dice “No” al biodigestore

Valenza – La realizzazione dell’impianto per produzione di biogas in regione Gropella, proposto dalla società Valenza Po Green Energy, è stata definitivamente bocciata all’unanimità dal consiglio comunale. Il documento, che contiene anche le motivazioni del comitato “No Biogas”, sarà inviato alla Provincia in previsione della Conferenza dei Servizi fissata al 24 maggio. Alla base della decisione nega la realizzazione del biodigestore c’è il peggioramento della qualità dell’aria, la maggiore emissione di anidride carbonica, l’inquinamento acustico (per i camion che transiterebbero per scaricare la Forsu) e l’impatto su strutture ricettive e biodiversità.