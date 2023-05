Auto contro un plinto di granito, bambino di 10 anni ricoverato in codice rosso

Rivalta Bormida – Nel primo pomeriggio di oggi una Citroen proveniente da Acqui Terme condotta da una donna con a bordo il nipote di 10 anni, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un plinto di granito a bordo strada. Gravi le condizioni del bambino che è stato trasportato all’ospedale infantile di Alessandria con l’Elisoccorso in codice rosso. La nonna è stata ricoverata all’ospedale di Acqui, anche lei in gravi condizioni. Sul posto, oltre a una squadra del 118 e all’elisoccorso di Alessandria, i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le cause del sinistro.