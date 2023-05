“Grazie per quello che fate per noi”: un bambino spettatore a una tappa del Giro d’Italia ringrazia la Polizia di Stato

Tortona – Ludovico, 11 anni di Tortona, è il piccolo spettatore dell’undicesima tappa del giro d’Italia, con partenza da Camaiore (LU) e arrivo a Tortona, che ieri, 17 maggio, con un cartellone fatto da lui stesso e che teneva ben in vista al passaggio dei mezzi di scorta ai ciclisti, ringraziava la Polizia di Stato. Si era posizionato a bordo strada proprio all’ingresso della cittadina che ospitava l’arrivo della tappa, insieme al papà, nonostante il tempo incerto a causa della pioggia. Ed è stato proprio il neo Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Alessandria Franco Fabbri che, mentre transitava per l’ultimo sopralluogo finalizzato a verificare la corretta chiusura delle strade, lo ha notato a bordo strada con quel cartello che, orgoglioso, teneva bene in vista. Le sue parole, piene di emozione e gioia, appena è stato avvicinato dal Dirigente, sono state “Grazie per quello che fate per noi”. Anche il papà ha spiegato che, sin da piccolino, ha sempre avuto una passione incontenibile ogniqualvolta vedeva una macchina della Polizia e perciò stavolta, sapendo che il Giro è sempre scortato dalla Polizia Stradale, non voleva far mancare il proprio sostegno e incoraggiamento. Il Dirigente lo ha ringraziato e si è complimentato per l’affetto dimostrato verso gli operatori della Polizia di Stato e, in particolare, della Polizia Stradale che, proprio nella giornata di ieri, oltre alla scorta del giro, sono stati impegnati a garantire sul territorio della provincia alessandrina, con sei moto e sette autovetture, la sicurezza dei corridori e di tutti gli altri utenti delle strade attraversate dal Giro. “Sono questi piccoli gesti che ci rendono orgogliosi di appartenere alla grande famiglia della Polizia di Stato e ci spronano a fare sempre di più, per essere sempre presenti al servizio della collettività”, ha dichiarato il Dirigente Franco Fabbri.