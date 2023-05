Operazione antidroga dei Carabinieri in Via Lumelli

Alessandria – Ieri mattina molte pattuglie dei Carabinieri hanno portato a termine una complessa operazione antidroga utilizzando anche le unità cinofile in alcuni stabili occupati da extracomunitari. Il blitz è scattato verso le 8 col supporto di agenti della Polizia Municipale. Sono state recuperate sostanze stupefacenti all’interno di alcuni appartamenti della via, nei quali risiedono soprattutto persone straniere in particolare di nazionalità nigeriana. Molti di loro sono stati segnalati alle autorità competenti. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica.