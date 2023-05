Spacciatore marocchino nasconde la droga nell’auto della polizia: arrestato

Asti – Ha provato a nascondere droga nella volante della Polizia ma è sorpreso dagli agenti che l’hanno arrestato. A finire dentro è stato un marocchino di 30, Jalal Marfour, in Italia senza permesso di soggiorno, inquilino abusivo del palazzo occupato in Via Pagliani, lo stabile al centro da alcuni mesi dell’attenzione delle forze dell’ordine dopo una raccolta firme dei residenti nella zona, in lotta contro il degrado.

L’altra mattina Marfour stava camminando in corso Volta, a poche centinaia di metri dalla palazzina dove si è piazzato quando ha notato la volante e gettato a terra banconote per 175 euro attirando l’attenzione dei poliziotti per cui è stato fermato e perquisito: in tasca aveva due grammi di hashish. Non avendo con sé documenti, gli agenti lo hanno fatto salire sull’auto per accompagnarlo in questura ma, una volta a bordo, Marfour avrebbe fatto scivolare un panetto di cannabis sotto i sedili posteriori. Il panetto è stato sequestrato e pesato: 41 grammi.

Jalal Marfour è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida in tribunale. Il giudice ha rimesso in libertà il presunto spacciatore, imponendo il divieto di dimora ad Asti. In più è stato denunciato per occupazione di edifici, sulla base della querela presentata dai due proprietari dell’immobile di via Pagliani.