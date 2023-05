Va a fuoco un appartamento, evacuato l’intero stabile

Villalvernia – Nella tarda serata di ieri i Vigili del Fuoco di Tortona e Novi Ligure si sono recati nel Comune di Villalvernia per un incendio d’un appartamento in un condominio di sei piani. Il rogo, per cause in corso di , ha interessato un appartamento al terzo piano. L’incendio ha prodotto una consistente coltre di fumo che ha reso necessaria la momentanea evacuazione dell’intero stabile. L’utilizzo dell’autoscala dei Vigili del Fuoco ha consentito di soccorrere gli occupanti dell’alloggio incendiato, 5 persone di cui quattro adulti e una bambina di due anni, tratti in salvo con l’autoscala in quanto impossibilitati a raggiungere in modo autonomo l’uscita dello stabile. Sul posto il Funzionario di Servizio per il coordinamento delle squadre oltre all’autobotte per il rifornimento idrico ed il carro aria di Alessandria. I Vigili del Fuoco hanno avuto ragione delle fiamme dopo circa quattro ore, mentre le operazioni di bonifica sono terminate intorno alle 3. Sul posto il personale sanitario per l’assistenza e soccorso ai condomini, i Carabinieri di Tortona e Villalvernia.