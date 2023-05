Due donne fanno l’autostop e fermano un pensionato, salgono in auto e dopo avergli proposto sesso a pagamento lo rapinano: ora sono in carcere a Vercelli

Tortona – Nei giorni scorsi il giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Alessandria ha convalidato l’arresto di due donne rumene, rispettivamente di 32 e 37 anni, con precedenti penali, responsabili d’una rapina ai danni d’un pensionato residente in città la sera di venerdì 12 maggio 2023, e ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambe. La triste vicenda s’è sviluppata a partire dal pomeriggio quando le due donne hanno fermato l’uomo, un automobilista di 78 anni, e gli hanno chiesto un passaggio in auto. Durante il tragitto, una delle due gli ha proposto un rapporto sessuale a pagamento, ma di fronte al suo rifiuto, l’altra lo ha bloccato al collo dal sedile posteriore e gli ha rubato il telefonino, del denaro contante, una catenina e un braccialetto d’oro, nonché scarpe e pantaloni. Nel frattempo, un cittadino ha visto la scena e ha segnalato al numero di emergenza 112 la presenza di due donne sospette in una strada periferica non lontano dal luogo dell’aggressione. Sono subito intervenuti gli uomini della Benemerita che hanno individuato le due due rumene e le hanno tratte in arresto. Ieri sono state trasferite nel carcere di Vercelli