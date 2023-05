Pallacanestro Serie A1 – Dolomiti Energia Trento batte il Bertram Derthona

Trento – Riapre la serie Trento che, al netto dell’ottima prestazione, vince 79-76 e può pareggiare i conti ancora in casa. Cuore immenso, quello della Dolomiti Energia Trentino, che regola i Leoni e festeggia così il primo successo stagionale. Nella serata della Blm Group Arena, a brillare sono anzitutto Flaccadori, autore di 15 punti nella ripresa (19 totali) e Matteo Spagnolo, il giovane playmaker azzurro risulta decisivo nel momento in cui L’Aquila fatica maggiormente a trovare la via del canestro, chiudendo peraltro con 16 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Al Derthona non bastano i soliti Christon (14 punti con 4 assist) e Harper (15 punti), complice anche l’imprecisione a cronometro fermo a (17/24) e diversi blackout offensivi, tra cui i primi 7’ del terzo quarto. In tale lasso di tempo, la Bertram Yacht passa infatti dal +11 (28-39) di metà gara, alla parità, senza peraltro mettere a referto punti neppure a cronometro fermo e commettendo un’incredibile serie di palle perse. Menzione d’onore per Forray, il capitano è infatti indemoniato a inizio ripresa, trascinando tutti i compagni con triple pesantissime e riaprendo così la sfida, prima di lasciare il parquet per cinque falli personali. Sfida dai più volti, quella a cui assiste una Blm Group Arena comunque gremita è molto carica per sostenere il tentativo di ripresa della Dolomiti Energia. Il 1° tempo è infatti una sagra degli errori, da ambo le parti, inframezzata soltanto da qualche exploit di puro talento individuale. Già citato il fenomenale Spagnolo, bisogna rimarcare quello di Daumn e le triple (3/5) di Severini micidiale nel pick and pop è capace di confermarsi pedina fondamentale entro lo scacchiere offensivo del Derthona. Per il resto, da citare sicuramente la partenza da incubo delle due formazioni al tiro pesante: dopo otto minuti dalla palla a due, lo 0/14 complessivo (0/8 di Trento) non è un record negativo ma poco ci manca. Al rientro dagli spogliatoi, soltanto la Dolomiti Energia cambia marcia. 11-0 di break in cui capitan Forray è leader maximo e Flaccadori si cala nelle vesti del suo fidato scudiero. La giostra cestistica vede primeggiare unicamente L’Aquila padrona di casa, anche perché il Derthona conta palle perse in successione, ben 7 ne primi sette minuti di ripresa, faticando a stringere le maglie difensive. Ristabilirà la parità (39-39) al 27’, comincia un’altra partita. Christon e Harper provano a replicare i canestri decisivi realizzati nei precedenti atti della serie. Tocca però alla coppia Flaccadori – Spagnolo mettere la firma sulla partita. Là triple finali di Macura rendono incerto l’ultimo giro di lancette, ma la mano dei padroni di casa, inclusa quella di Lockett, non trema dalla lunetta e può così scoppiare la festa entro le mura della Blm Group Arena. Finisce 79-76.

Dolomiti Energia Trento – Bertram Derthona 79-76 (10-12/ 18-27/ 22-14/ 29-23)

Dolomiti Energia Trento: Conti, Spagnolo 16, Forray 8, Flaccadori 19, Udom 7, Crawford 7, Ladurner 2, Grazulis 2, Atkins 12, Lockett 6, Zangheri ne, Dell’Anna ne. All.Molin.

Bertram Derthona: Christon 14, Mortellaro ne, Candi 5, Tavernelli, Harper 15, Filloy, Severini 9, Daumn 9, Cain, Radosevic 10, Macura 14, Filoni ne. All. Ramondino.

Foto tratta da Sportando