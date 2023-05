Esce di strada con l’auto ma le sue condizioni e quelle del passeggero non sarebbero preoccupanti

Terzo d’Acqui – Non avrebbe riportato gravi lesioni l’automobilista che stamane verso le 7:30 è uscito di strada con la sua auto ribaltandosi nel fosso. A bordo insieme a lui una seconda persona. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 230 che collega Terzo a Castel Boglione all’altezza di un’area di servizio nel territorio comunale di Terzo. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto i due occupanti dalle lamiere contorte del’auto per consegnarli ai sanitari del 118 che li hanno subito ricoverati all’ospedale di Acqui Terme per accertamenti. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione: solo qualche escoriazione e alcune contusioni.