Il Nobel Rubbia: il clima è sempre cambiato, smettiamola di fare allarmismo

di Andrea Guenna – Siccome molti (sempre di meno per fortuna) parlano, parlano, paaarlano… a sproposito sul clima e gli attivisti rompono le scatole imbrattando i movimenti e bloccando la viabilità, blaterando che se non si interviene subito sarà l’Apocalisse, è bene tornare nell’alveo della ragione e dell’onestà intellettuale, per cui pubblico un video di qualche anno fa – mai smentito – quando si parlava già di catastrofe planetaria coi soliti climatologi diplomati in agraria (con rispetto parlando per i periti agrari) che prevedevano entro il 2025 una temperatura estiva di 52° a Vercelli. Parla Carlo Rubbia Premio Nobel per la fisica, Bakerian Medal and Lecture – Royal Society, Global Energy Prize for Conventional Energy, Dirac Medal. Una persona molto attendibile. Sentite cosa dice (che poi sono le stese cose che dicono i professori Franco Prodi, Giusto Buroni, Antonio Zichichi), è importante per capire che i danni degli acquazzoni devono attribuirsi a chi gestisce il territorio e non al clima.