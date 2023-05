Interrotto il fine settimana per due persone nello chalet sul fiume a causa della piena: sono in salvo

Casale Monferrato – Due persone avevano deciso di trascorrere il weekend nella propria baracca situata nell’area golenale al confine tra il territorio di Casale Monferrato e quello di Morano (l’area del ‘Plaiot’), ma domenica si sono trovati bloccati a causa dell’interruzione della strada di collegamento con l’argine, invasa completamente dalla tracimazione del Po avvenuta nella notte. Sono dovuti intervenire la Polizia Locale e il Nucleo Comunale di Protezione Civile che hanno effettuato l’operazione di recupero portando in salvo le persone bloccate con l’utilizzo d’un gommone. L’ondata di piena è passata nella notte tra domenica e lunedì; come previsto dal livello di allerta previsto per la nostra zona, non ha determinato criticità ma il livello di attenzione è rimasto alto al fine di prevenire qualunque pericolo per l’incolumità pubblica.