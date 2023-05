ladro gentleman distrae la vittima e le ruba la borsa

Crescentino – Nella mattina di giovedì 18 maggio, a Crescentino, un Comune in provincia di Vercelli a trenta chilometri da Casale Monferrato, una donna dopo aver fatto la spesa e aver pagato alla cassa è uscita dal centro commerciale diretta alla sua auto per caricare il bagagliaio e poi tornare a casa. Salita a bordo uno sconosciuto ha bussato al vetro e la donna ha abbassato il finestrino per sentire cosa aveva da dire quello che si era presentato con modi molto garbati: “Le è caduta della moneta per terra di fianco alla portiera posteriore”. La donna ringraziando è scesa per recuperare la moneta, qualche centesimo, mentre l’uomo con destrezza le rubava la borsetta che era poggiata sul sedile del passeggero per poi andarsene. La donna risalita in macchina non ha trovato la borsa e ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti immediatamente ma dell’uomo nessuna traccia.