Pallacanestro Serie A1 – Dolomiti Energia Trento perde di misura col Bertram Yacht Tortona e i giochi si riaprono

Trento – Sarà nuovamente semifinale contro la Virtus Segafredo Bologna per la Bertram Derthona, che espugna la Blm Group Arena di Trento al termine di una gara condotta col punteggio per larghi tratti ma in cui nessuna delle due formazioni ha saputo piazzare il colpo decisivo fino ai minuti finali. La Dolomiti Energia, avversaria di grande valore e qualità, rientra più volte operando anche il sorpasso nell’ultimo quarto dove la freddezza dei Leoni nelle battute conclusive è decisiva per il successo. Primo quarto complesso per la Bertram che subisce la presenza e l’intensità di Trento: le giocate di Udom, Grazulis e Spagnolo guidano la formazione di casa all’allungo sul 27-19 del 10’. In avvio di seconda frazione, il Derthona alza il livello della propria difesa e trova buona fluidità in attacco: con un parziale di 1-12, la squadra allenata da Ramondino opera il sorpasso (28-31 al 15’). Sono le folate di Cain Macura, in sequenza. ad alimentare il momento favorevole dei leoni, prima del parziale rientro dei padroni di casa: all’intervallo e’ 39-44. Al rientro dagli spogliatoi la Bertram prova a piazzare la volata decisiva, trovando in Christon e Cain i finalizzatori delle giocate che valgono il 47-59 del 24’. Nelle battute finali di periodo, Trento cerca di ricucire il gap, ma il Derthona risponde colpo su colpo e sulla terza sirena è avanti 59-70. Trento strappa il -5 a 7’ dal termine, poi una fuga di Macura in contropiede e risblocca la Bertram Yachts ma Udom dalla distanza riceve il testimone da Spagnolo e manda a bersaglio il canestro del 68-71. Dopo una magia pazzesca di Spagnolp in penetrazione, Macura realizza una tripla pesantissima e poi Christon riaccende il proprio asse con Cain per il nuovo +6 per la formazione di coach Ramondino. Molin è quindi costretto al time -out e Flaccadori e Udom completano la rimonta con le due bombe in transizione valevoli per il 76 pari, prima che Grazulis sorpasso gli avversari con il layup del +2 a meno di 3’ dalla fine. Dopo una serie di attacchi non andato a buon fine da una parte e dall’altra, Christon e Cain segnano un tiro libero a testa e impattano ancora il punteggio, prima che Daumn realizzi il jumper del 78-80 con 80’’ sul cronometro. Trento poi continua a perdere palloni, Tortona però non mette in freezer la contesa e Grazulis riceve da Spagnolo segnando la bomba dell’81-80 a 20” dal termine. Ci pensa Christon a caricarsi sulle spalle il Derthona, guadagnandosi e segnando i liberi del nuovo vantaggio Tortona. Nell’ultima azione, Spagnolo si alza per il tiro dalla media e subisce il fallo di Severini, ma il playmaker brindisino sbaglia entrambi i liberi consegnando il punto 3–1 della serie a Tortona: finisce 81-82 dopo l’ultima preghiera fallita da Grazulis.

Dolomiti Energia Trento – Bertram Yacht Tortona 81-82 (27-19/39-44/59-70)

Dolomiti Energia Trento: Conti, Spagnolo 23, Forray 12, Zanghieri ne, Flaccadori 9, Udom 13, Dell’Anna ne, Crawford 2, Ladurner, Grazulis 17, Atkins 5, Lockett. All.Molin.

Bertram Yacht Tortona: Christon 21, Mortellaro ne, Candi 6, Tavernelli, Filloy, Severini, Harper 9, Daumn 20, Cain 9, Radosevic 6, Macura 1-, Filoni ne. All. Ramondino.