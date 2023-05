Pallacanestro Serie A2 – La Novipiù le prende a Chieti

Chieti – Dipendere dall’esito di un posticipo che vedrà in campo una squadra retrocessa è una già salva. A questo s’è ridotto il Monferrato basket, dopo l’ennesimo bivio stagionale imboccato dalla parte sbagliata, sul parquet della Caffè Mokambo Chieti. Una vittoria avrebbe dato la certezza di disputare i playout. Subendo invece una sconfitta in terra Abruzzese, il destino della play season rossoblu sarà pienamente nelle mani di Ravenna (la succitata squadra già in Serie B) e Stella Azzurra (sicura della prossima A2). Le protagoniste del posticipo in programma giovedì sera (gara spostata a causa delle alluvioni che hanno colpito la Romagna) determineranno il destino dei Monferrini: se vinceranno i padroni di casa dell’Orasi Ravenna sarà retrocessione diretta in Serie B, in caso contrario la Novipiu passerà dalle forche caudine dei playout, senza il beneficio del fattore campo. Si sarebbe potuto evitare questa attesa snervante, ripensando al match contro Chieti? Si potrebbe azzardare una risposta positiva, in quanto Martinoni e compagni hanno avuto chance per strappare il successo esterno. Il primo quarto è stato quello dal miglior impatto per la troupe di coach Comazzi, capace di piazzare in avvio un parziale di 10-2 e poi contenere l’influenza sul punteggio delle successive repliche realizzatore dei locali Mastellari, Roderick e Jackson. Lo scenario si complica un po’ col prosieguo del primo tempo, in cui la Mokambo va vicino più volte al pareggio. Casale ha il merito di resistere in ogni occasione in cui si trova in bilico. La tripla di Justice a meno di un minuto dalla sirena di metà gara ha fatto prospettare addirittura un +6, che il canestro di Spizzichini a 2’’ dall’intervallo ha ridotto a un comunque prezioso +4 in una partita così delicata. La prova della Novipiu ha preso la china negativa che ne ha determinato l’esito negativo del match a terzo quarto inoltrato. In precedenza si è assistito ad altri tentativi di avvicinamento da parte degli Abruzzesi, nuovamente neutralizzati in più occasioni. Non però a 3’ dall’ultimo mini – break, col pareggio del 54-54 firmato dalle triple di Roderick, seguito dal controsorpasso casalingo dello stesso Americano al penultimo tiro della frazione. Con la conquista della leadership, Chieti ha invertito l’inerzia della partita dalla propria parte, andando non solo a consolidare il vantaggio ma a farlo lievitare stabilmente sulla doppia cifra. Una sconfitta praticamente annunciata fino 2’20’ dalla sirena conclusiva, un po’ meno scontata nel finale invece grazie agli ultimi tentativi disperato della Novipiu, che si è riportata ad un possesso di distanza dal potenziale Overtime con 47’’ rimanenti sul cronometro.

Caffè Mokambo Chieti – Novipiù Monferrato Basket 84-77 (23-38/ 38-42/58/56)

Caffè Mokambo Chieti: Spizzichini 4, Jackson 28, Ancelotti 4, Bartoli 6, Mastellari 10, Serpilli 4, Thioune 1, Reale, Febbò n.e, Roderick 27. All. Rajola.

Novipiù Monferrato Basket: Ellis 17, Carver 6 Martinoni 9, Justice 27, Formenti, Poom n.e, Ghirlanda, Valentini 5, Mele n.e, Leggio 2, Sarto 11. All. Comazzi.