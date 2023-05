Pallacanestro Serie D – Upset Rivalta Ok, Cuspo Ko

Alessandria – Il Cuspo Basket Alessandria inciampa in Gara1 di Finale per la promozione in serie C: brava Rivalta, bravissima a fare subito il blitz nella finale. Finisce 63-65, una vittoria meritata per l’Atlavir. Gli Aironi partono subito forte con Palmesino, Caratozzolo risponde per Rivalta. Si sbaglia parecchio, anche tiri piuttosto semplici sbattono sul ferro. E così si gioca a chi sbaglia meno: in questo ci sguazza Palmesino che ne fa 5 subito, mentre i suoi mantengono il vantaggio. Il primo quarto finisce 19 a 11. Nel secondo quarto Rivalta sembra più profonda, a rimbalzo fa il vuoto, più di una volta riesce a trovare secondi e terzi tiri nonostante non una grande serata da tre. Gli Aironi con Riva riescono comunque a mantenere il vantaggio anche se i torinesi si fanno sempre più sotto, si va al riposo lungo sul 33-28. La svolta è nel terzo quarto: Caratozzolo e Aruga impattano il punteggio e con un fallo e canestro si portano in vantaggio per la prima volta nella partita. Gli universitari segnano il primo canestro solo dopo 5′ e solo grazie a Mogni e Riva riescono a fermare l’emorragia. Il 15-22 del parziale della terza frazione viene tramutato in un 48-50, con Rivalta che tocca pure un +8. Negli ultimi 10’ il monologo non cambia. I torinesi con Bertinotti e il solito Caratozzolo mantengono a distanza i cussini. A metà periodo però i torinesi sentono la stanchezza: i mandrogni ne approfittano, trovano il -2 con Riva. Fassio con l’ultimo tiro prova ad impattare il punteggio sulla sirena, ma il pallone scheggia il ferro e finisce nelle mani di Rivalta. 63 a 65 il finale. Domenica 28 si scende in campo per Gara2, sempre ad Alessandria al PalaCima, con il Cuspo già costretto a vincere per non presentarsi a Rivalta sotto 2-0.

Cuspo Alessandria: Pezzulla 3, Barberis 1, Donadoni n.e., Fassio 8, Mogni 11 Imarisio, Palmesino 9, Grattarola 4, Campi 7, Conficoni, Riva 20, Milanesio Setti n.e. All. Ponta, Vice All. Montano