Perché Djokovic e Nadal sono i tennisti più forti di sempre?

Milano – In questo sport è la legge delle statistiche a dominare in ogni torneo e soprattutto nel Grande Slam, non è un caso se consigli e pronostici di tennis dagli esperti di Pokerstars sono direttamente proporzionali sia alla storia di un atleta che alla sua posizione nel Ranking ATP. Nel caso di Nadal e Djokovic le statistiche mostrano numeri impressionanti, alcuni dei quali sono dei record assoluti nella storia del tennis, tutto ciò a dimostrazione del fatto che siamo davanti ai più grandi tennisti di sempre. Scopriamo perché.

Il testa a testa più lungo della storia del tennis

Djokovic e Nadal si sono affrontati sul campo ben 59 volte, la prima sfida nel 2006 e l’ultima nel 2022. Curiosità nelle curiosità, sia il primo che l’ultimo match è stato vinto da Nadal, tuttavia, lo score premia Djokovic per una sola vittoria, infatti il risultato totale è di 30 vittorie per il serbo contro le 29 del campione spagnolo. Entrambi i tennisti hanno affrontato diverse volte Federer, uscendo vincitori al passaggio del testimone. Nadal ha vinto 24 volte contro 16 sconfitte, Djokovic ha trionfato 27 volte contro le 23 del campione svizzero.

Djokovic e Nadal al Grande Slam

Il campione serbo ha messo a segno il Piccolo Slam durante la sua carriera, ossia ha vinto consecutivamente i quattro tornei Open in due anni. Il Career Grand Slam è stato vinto da entrambi i tennisti, questo premio indica la vittoria dei quattro tornei principali durante tutto l’arco della carriera di un tennista. Djokovic ha risolto la pratica nel frammento temporale che va dal 2008 al 2016, mentre Nadal ha vinto questo premio ambito dal 2005 al 2010. Insieme ad Andre Agassi, Rafa Nadal è l’unico tennista ad aver vinto il Grande Slam d’Oro, ossia il trionfo in carriera nei quattro tornei Open più la medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Djokovic contro Nadal nei titoli ATP

Cambia la classifica dei record all time nei titoli ATP ma questi due tennisti rimangono ancora protagonisti, infatti, entrambi si insinuano sotto il podio, Djokovic al quarto posto con 93 titoli ATP vinti, Nadal alla quinta posizione con 92 titoli vinti.

Le finali ATP disputate sono 132 per Djokovic e 130 per Nadal, entrambi hanno vinto per diversi anni consecutivi almeno un titolo e restano al top della classifica all time. Nadal dal 2004 al 2022 ha vinto in totale 19 titoli ATP, mentre Djokovic dal 2006 al 2023 è riuscito a vincere 18 titoli.

Djokovic contro Nadal nei Big Titles ATP

Fra i tennisti ancora in attività, questi due atleti sono i più vincenti nei titoli ATP e staccano di gran lunga Andy Murray al terzo posto con 46 trionfi in carriera.

I Big Titles ATP comprendono i quattro Open del Grande Slam, più Olimpiadi, Masters 1000 e ATP Finals. Al comando della classifica all time c’è Djokovic con 66 vittorie, seguito al secondo posto proprio da Nadal con 59 grandi trionfi.