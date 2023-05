Esce di strada col furgone e perde la vita

Alessandria – È di un morto il tragico bilancio d’un incidente stradale che si è verificato per cause in corso di accertamento stamane verso le 5:30 lungo la strada regionale 10 in Frazione Astuti all’altezza della rotonda per Solero e Quargnento davanti al Bennet. Un uomo di 60 anni, probabilmente per un malore, ha perso il controllo del furgone di cui era alla guida che è uscito di strada carambolando nel fosso. Il furgone era quello della distribuzione del giornale La Stampa, e l’autista era l’addetto alla consegna del quotidiano alle edicole. Per questo motivo stamane quelle della Val Cerrina, nel Casalese, non hanno ricevuto i giornali. Sul posto i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 e la Polizia Stradale. Per l’uomo non c’è stato niente da fare. Purtroppo era già deceduto.