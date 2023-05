A Novi siamo al redde rationem tra Muliere e Porta

Novi Ligure – Si avvicina il ballottaggio fra Maria Rosa Porta per il centrodestra e Rocchino Muliere per centrosinistra, candidati alla carica di Sindaco di Novi. In vantaggio Muliere che chiuderà la campagna elettorale domani pomeriggio alle sei in Piazza Indipendenza, presenti l’onorevole Federico Fornaro, il consigliere regionale Domenico Ravetti, il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, quello di Ovada, Paolo Lantero.Maria Rosa Porta chiuderà venerdì pomeriggio alle sei in piazza Dellepiane con la partecipazione di Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e vicecoordinatore nazionale di Forza Italia. Con lei anche esponenti di spicco di Fratelli d’Italia e Lega, quest’ultima riunitasi con il centrodestra in vista del ballottaggio con una sola delle 4 liste a sostegno di Giacomo Perocchio. Le liste civiche di Diego Accili e Claudia Capodieci sono uscite dal Centrodestra anche se l’avvocato Capodieci pare comunque schierata col centrodestra. I giochi sembrano fatti e si prevede una vittoria schiacciante della sinistra, a meno che non si recuperi buona parte di quel 48% di astenuti al primo turno, per cui potrebbero saltar fuori delle sorprese. Staremo a vedere.