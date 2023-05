All’ospedale di Tortona potrebbero essere assegnati il reparto di fisioterapia e della piattaforma ambulatoriale

Tortona – La procedura di gara relativa all’affidamento all’ospedale di Tortona del reparto di Fisioterapia, del Pronto Soccorso e della Piattaforma Ambulatoriale è in fase di conclusione. La Commissione Giudicatrice sta terminando la valutazione dell’offerta pervenuta e comunicherà all’Asl il verbale in tempi brevi. Sulla base delle risultanze si potrà procedere all’affidamento del servizio al soggetto aggiudicatario, fermo restando quanto stabilito dal DL 34/2023 e successive modificazioni. Lo garantisce l’assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi in risposta all’interrogazione consiliare sull’appalto per l’apertura dei servizi sanitari di Recupero e rieducazione funzionale, Pronto soccorso e Piattaforma ambulatoriale nel presidio ospedaliero di Tortona.