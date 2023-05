Da Forza Italia – La campagna elettorale per le elezioni di Novi Ligure si chiude in settimana

Domenica 28 e lunedì 29 maggio (fino alle 15:00) si vota per il ballottaggio tra Maria Rosa Porta e il candidato della sinistra Rocchino Muliere. Già venerdì 26 maggio 2023 alle ore 18:00 in Piazza Dellepiane (Piazza Collegiata) interverranno con Maria Rosa Porta gli onorevoli Anna Maria Bernini (FI), senatore e Ministro dell’Università e della Ricerca, on. Riccardo Molinari (Lega) deputato e capogruppo della Lega alla Camera, il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi (FdI) consigliere provinciale, on. Roberto Rosso (FI) senatore e membro della Commissione di Vigilanza della RAI, oltre ai Coordinatori Provinciali e Cittadini.

In caso di pioggia la chiusura della campagna elettorale si svolgerà nel salone della Biblioteca Civica in via Marconi 66.

Il Coordinatore Cittadino di Forza Italia Giuseppe Rapisarda

Il Commissario Cittadino di Fratelli d’Italia Alessio Butti

Il Segretario Cittadino della Lega Edoardo Moncalvo