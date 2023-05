Da Pro Vita Famiglia: Cappato vuole legalizzare la cocaina

Non solo le droghe cosiddette “leggere”, che la scienza ci dice che facciano male alla salute, soprattutto dei giovani, ora Marco Cappato vuole legalizzare anche la cocaina, una delle sostanze stupefacenti più pericolose e devastanti. A cosa punta Cappato, forse a far vendere la cocaina e qualsiasi tipo di droga in tabaccheria o nelle farmacie come una normale aspirina? Ma non si rende conto della pericolosità delle sue dichiarazioni che rischiano di incentivare subito l’uso di droghe e vanificare anni di lotte e sensibilizzazioni contro la tossicodipendenza, portate faticosamente avanti da decine di associazioni e realtà che si battono per salvare la vita di migliaia di giovani? La salute, soprattutto dei nostri giovani e delle future generazioni, è troppo importante per essere oggetto di fake news da parte di Cappato che, evidentemente, si crede esperto anche di lotta alla criminalità organizzata ma forse ignora che tutti i veri esperti come forze dell’ordine e magistrati – in primis Paolo Borsellino – hanno sempre sostenuto che la legalizzazione di qualsiasi sostanza stupefacente non porterà mai nulla di buono alla società e soprattutto non servirà a nulla per contrastare il crimine, ma soltanto per incentivare ulteriori abusi, reati e la proliferazione di un mercato nero parallelo ancora più pericoloso.