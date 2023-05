Il Tar boccia il Polo Logistico al villaggio Europa di Alessandria

Torino – Oggi s’è tenuta al Tar Piemonte l’udienza decisiva sul ricorso proposto da quasi 200 cittadini abitanti nel Quartiere Europista di Alessandria per impugnare la delibera che la precedente amministrazione comunale aveva adottato cambiando, con procedura urgente consentita solo per varianti minime, e contro il parere della Provincia, il piano regolatore per concedere al Gruppo Pam Panorama di costruire un polo logistico. La preoccupazione dei cittadini ricorrenti è comprensibilmente quella di ritrovarsi un traffico di automezzi pesanti continuo, giorno e notte, in un quartiere a vocazione e edificazione residenziale (tradotto: tranquilla). Nel giudizio non s’è costituita la nuova giunta comunale, notoriamente contraria all’insegnamento, ma impedita a contestare un provvedimento che, al di là dei colori delle amministrazioni, proviene formalmente dal Comune di Alessandria e, più colpevolmente, dalla Provincia di Alessandria (dello stesso colore della precedente giunta), con la Regione Piemonte, che non ha mai neppure risposto alle molteplici interrogazioni e ai ricorsi gerarchici proposti dall’allora minoranza (dimostrando, se ve ne fosse stato bisogno, come Torino sia anni luce lontana da Alessandria e dai suoi problemi). Il difensore dei cittadini ha ribadito il loro diritto a impugnare un atto amministrativo dovuto alla sospetta velocità con la quale si è arrivati alla variazione del piano regolatore. La difesa Pam Panorama ha invece insistito sul fatto che i cittadini non sarebbero legittimati al ricorso sulla regolarità degli atti impugnati. La sentenza, che potrebbe avere notevole impatto sul futuro della città, ci sarà fra qualche giorno.