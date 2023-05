Intervento dei Vigili del Fuoco che salvano un gattino precipitato in una cisterna

Portacomaro (Ansa) – In considerazione della specifica tipologia di intervento, l’ennesimo salvataggio animali attuato dai Vigili del Fuoco astigiani ha reso necessario l’intervento di una quadra SAF, ovvero personale specializzato in attività speleo-alpino-fluviale.

A Portacomaro, ieri sera intorno alle 21, su segnalazione di un residente che aveva sentito un flebile miagolio proveniente da una profonda cisterna, attigua la sua abitazione, sono arrivati i pompieri che hanno trovato un cucciolo di gatto che – non si capisce come poiché il grosso contenitore era sigillato – vi aveva trovato rifugio senza più riuscire ad uscirne. Spaventato, ma in buone condizioni, il gattino è stato affidato al proprietario dell’abitazione.