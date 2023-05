Ok della giunta regionale alla trasformazione dell’ospedale di Alessandria in azienda ospedaliera universitaria

Torino – Il Consiglio Regionale del Piemonte ha votato favorevolmente all’unanimità la trasformazione dell’ospedale “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria in un’azienda ospedaliera universitaria. Il progetto, nato d’intesa con l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda ospedaliera stessa, consentirà di valorizzare questo presidio e la professionalità di chi ci lavora. Inoltre per gli studenti ammessi la futura Azienda Ospedaliero-Universitaria costituirà un’importante occasione per entrare con maggiore facilità a contatto con una realtà ospedaliera di eccellenza nel campo assistenziale e della ricerca.