Pallacanestro Serie C – Gold Gulliver Derthona batte in souplesse il P.S.G Don Bosco Crocetta

Tortona – Chiude la serie il Gulliver Supermercati Derthona, che si impone per 2-0, nella serie complessiva, e vola alla finale playoff che metterà in palio una posizione per il prossimo campionato di Serie B. Buona la prova dei ragazzi di coach Tosarelli che comandano tutta la partita e non subiscono mai gli avversari. Primo quarto in cui il Gulliver Supermercati impone un 0-8 di parziale per poi finire con un 23-10. Secondo quarto più intenso con canestri da ambo le parti ma sono i torinesi a spuntarla 16-21. Terzo quarto in cui risalgono i padroni di casa con due triple di Errica che mette di nuovo a posto il punteggio: 9-13. Ultimo quarto, forse il meno emozionante dei tre precedenti, che però non lascia adito a dubbi sulla vittoria finale. Termina 68-56 e il Gulliver Derthona va in finale playoff.

Gulliver Derthona Basket – Don Bosco Crocetta 68-56 (23-10/16-21/9-13/20 -12)

Gulliver Derthona: Tandia 5, Tambwe 8, Biaggini 16, Baldi 4, Lisini 6, Zonca 4, Moro 4, Farias 2, Errica 19, Bellinaso 2, Ansevini, Jankovic 3. All. Tosarelli.

Don Bosco Crocetta: Ceccarelli 4, Draghici 16, Galluzzo 13, Possekel 7, Canepa 6, Mauri n.e, Canepa 6, Paschetta n.e, Zennato, Boeri 4, Cian n.e, Severino. All. Tassone.