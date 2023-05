Da Azienda Ospedaliera Alessandria – Giornata nazionale del sollievo

Giornata nazionale del sollievo: musica e letteratura all’Ospedale di Alessandria.

Martedì 30 maggio intorno al pianoforte del Day Hospital Onco – ematologico.

Nell’ambito degli ormai tradizionali appuntamenti di “Narrazioni musicali – quattro passi tra musica ed emozioni”, martedì 30 maggio l’Azienda Ospedaliera di Alessandria celebrerà la Giornata nazionale del sollievo.

Nata per «promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione», la giornata ora abbraccia quasi tutte le condizioni di malattia ed esistenziali.

In questa direzione il Centro Studi per le Medical Humanities del Dairi, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi, ha avviato una serie di eventi per valorizzare le tante discipline che influiscono sul percorso di cura del paziente; con una particolare attenzione proprio alla cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale nei confronti di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale.

E il ciclo “Narrazioni musicali” ne è un esempio concreto, a partire dall’evento del 30 maggio, quando alle ore 17,00 al Day Hospital Onco-Ematologico dell’AO AL Roberto Beltrami, docente al Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria presenterà il libro Tournée, dove i protagonisti trovano un loro equilibrio come in uno spartito musicale.

Una presentazione che sarà accompagnata dalle note del pianoforte, donato dalla famiglia Taulino, che lo stesso Beltrami suonerà per accompagnare il soprano Zhang Jing in alcune interpretazioni di Mozart e Massenet.

A sottolineare gli aspetti del sollievo, attraverso terapia del dolore, cure palliative e umanizzazione delle cure, saranno l’oncologo Vittorio Fusco e la psichiatra dall’AO AL Patrizia Santinon.