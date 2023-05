Da DemoS – Sulla Sanità alessandrina

Da una parte c’è la Regione Piemonte che ha il compito di realizzare il nuovo ospedale di Alessandria, dall’altra c’è il Comune che ha la competenza sulla destinazione urbanistica dei terreni. La stessa Regione ha scelto l’area alla confluenza fra i fiumi Tanaro e Bormida.

“Come ha più volte espresso il sindaco Giorgio Abonante, siamo convinti che debba essere il Consiglio comunale a decidere, visto che l’Assemblea rappresenta l’intera comunità alessandrina. Auspichiamo un dialogo costruttivo al fine di individuare l’opzione migliore, in primo luogo dal punto di vista della sicurezza idrogeologica”: è quanto afferma Paola Ferrari, segretaria provinciale di DemoS.

In questi giorni è poi partito in Consiglio regionale l’iter per trasformare l’Azienda ospedaliera di Alessandria in azienda universitaria.

Nel sottolineare il vantaggio di avere i primi laureati in Medicina, quindi più personale per la cura e la ricerca, e che lo stesso processo era già partito con la Giunta di Sergio Chiamparino, DemoS sollecita una globale situazione dell’ospedale di Alessandria.