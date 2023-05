Da Stefano Venneri – Torna il Grande Cuore Grigio

È tutto pronto per L’evento “Il Grande Cuore Grigio”, grande è l’attesa per i tanti ex giocatori grigi che tornano in Città dopo molti anni. Il triangolare in programma Sabato 27 maggio dalle ore 16:00 al Cento Grigio in Via Bonardi. I biglietti al costo di 5 euro per l’iniziativa benefica si possono acquistare presso la Soms in Corso Acqui 158 sede del club “Ciccio Marescalco” e presso Ottico Punto di Vista in corso Acqui 119, oppure sabato dalle ore 15,00 direttamente all’ingresso del Cento Grigio. Dalle ore 15:00 scenderanno in campo: Grigi 2023 (squadra formata dai Tifosi) e l’Alessandria Calcio Femminile. A seguire la perdente contro le Vecchie Glorie Grigie, che giocheranno anche contro la vincente del primo incontro. Arbitrerà le gare Emiliano Gallione. Già dalla mattina di sabato diversi ex calciatori saranno in Città e si fermeranno sino a domenica, in queste ore la lista dei giocatori è in continuo aggiornamento. L’evento è stato organizzato dal Club Grigi Ciccio Marescalco con il patrocinio della Città di Alessandria, Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, Associazione Alessandria Sud, Museo Grigio.

Incontro Amichevole Vecchie Glorie Alessandria Calcio Sabato 27 Maggio

2023 – Ore 16:00 – Centogrigio.

Alfano Giuseppe Artico Fabio Baucia Marcello Benedetti Silvano Briano Mauro Briata Roberto Cammaroto Vincenzo Castagnone Michele (P) Ciancio Simone Cornaglia Massimiliano Cretaz Roberto Legnaro Gianluigi Livon Peter Longhi Matteo Lorenzo Teodoro Madde’ Emiliano Mariani Stefano Mazzeo Lorenzo Montante Marco Negri Maurizio Panizza Emanuele Rantier Julien Rubin Matteo Salierno Vito Serra Dario Schettino Alberto Servili Andrea (P) Speranza Ruggero (P) Valeri Oscar Vescovo Andrea Zaffiri Simone Zanuttig Andrea Zappella Giuseppe

Allenatori: