Minaccia di darsi fuoco davanti alla caserma dei carabinieri che lo hanno salvato

Novi Ligure – Nella tarda mattinata di oggi un uomo di mezza età s’è cosparso di benzina minacciando di darsi fuoco davanti alla caserma dei carabinieri in Piazza Pascoli. Subito dalla caserma sono usciti alcuni uomini della Benemerita che hanno raggiunto l’aspirante suicida dissuadendolo dal compiere l’insano gesto, Intanto sono stati allertati i Vigili del Fuoco che in pochissimo tempo sono giunti sul posto. Non è dato sapere perché l’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, volesse togliersi la vita. Sul posto anche un’ambulanza del 118 che lo ha ricoverato in Tso.