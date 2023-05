Pattuglia dei Vigili Urbani mette sotto con l’auto di servizio una suora di 80 anni

Asti – Per l’agente al volante dell’auto di servizio della Polizia Locale, il sole mattutino di taglio è stato fatale e gli ha impedito di vedere Suor Egidia di 80 anni mentre attraversava la strada. Tutto è successo ieri di prima mattina in via Carducci all’angolo con via Giobert. La religiosa, che presta servizio alla portineria del presidio socio-assistenziale “Istituto delle suore francescane angeline” in via Zangrandi, stava rientrando all’istituto dopo aver assistito alla messa nella chiesa di San Giuseppe Marello. Dopo l’incidente l’agente alla guida ha subito prestato le prime cure all’anziana suora che è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso del Cardinal Massaia. Avrebbe riportato un paio di costole fratturate.