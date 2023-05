Si allontana da casa e la trovano senza vita sul greto del fiume

Acqui Terme – È stato ritrovato ieri sera poco dopo le otto il corpo ormai senza vita di Adriana Cutela di 67 anni, che si era allontanata da casa verso le 17:30. Le ricerche da parte di Carabinieri, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono iniziate subito dopo l’allarme lanciato dalla figlia verso le sette di sera, preoccupata perchè la madre non era ancora rincasata. Inoltre ha spiegato che aveva alcuni problemi di salute e qualche giorno fa le era stato addirittura diagnosticato un tumore. Il cadavere della donna è stato trovato alla confluenza tra il Rio Medrio e il fiume Bormida ad alcune centinaia di metri dall’abitazione che si trova vicino all’argine. I Carabinieri stanno raccogliendo i dati necessari a stabilire la causa del decesso. Non si esclude che possa essere scivolata nell’acqua, ma non si esclude neppure un gesto estremo.